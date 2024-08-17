Захарова: в репортажах Rai из Курской области факты поставлены с ног на голову

В российском МИД выступили с резкой критикой репортажа итальянской телекомпании Rai из Курской области, сделанный журналистами в обход разрешения властей о пересечение российской госграницы. На нарушения указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Кроме того, как подчеркнула дипломат, все изложенные в уже выпущенном итальянцами материале факты буквально перевернуты с ног на голову.

"Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову", – цитирует Захарову РИА Новости.

Также представитель МИД РФ констатировала, что журналисты Rai грубейшим образом нарушили не только российское законодательство, но и пренебрегли элементарными правилами журналистской этики.

Стоит отметить, что подобный случай не первый. Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.