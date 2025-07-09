Захарова вела брифинг под звуки пожарной сирены

Необычный фоновый шум во время онлайн-брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой оказался следствием аварии в здании ведомства, которая привела к срабатыванию системы пожаротушения. Об этом сообщил ТАСС.

Во время планового брифинга 9 июля журналисты заметили странные звуки, доносившиеся из-за кадра около 20 минут. Как выяснилось, причиной стал технический инцидент в первом корпусе МИД — авария привела к подтоплению подвальных помещений и автоматическому включению систем противопожарной безопасности.

Источник в управлении по эксплуатации зданий министерства подтвердил, что происшествие не представляло угрозы для жизни сотрудников, но создало необычный акустический фон во время выступления Марии Захаровой. Пресс-служба МИД оперативно устранила последствия аварии, и работа ведомства продолжилась в штатном режиме.

Ранее Захарова жестко осудила публикацию посольства Германии в Москве.