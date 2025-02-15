Захарова: виновные в посягательстве на жизнь российских журналистов понесут наказание

Об этом в своем телеграм-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лиц, устроивших атаку дрона ВСУ на журналистов Первого канала в Суджанском районе Курской области, найдут и привлекут к ответственности.

Она также отметила, что украинские боевики всячески пытаются скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и преступлениях против мирных граждан.

Дипломат обратилась к международным организациям, таким как ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, отреагировать на этот теракт.

Ранее Захарова рассказала об осуждении военного присутствия РФ в Сирии с новыми властями страны.