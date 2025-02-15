Захарова: виновные в посягательстве на жизнь российских журналистов понесут наказание
Захарова: виновных в атаке ВСУ на журналистов Первого канала найдут и накажут
Фото: [телеграм-канал Марии Захарова]
Лиц, устроивших атаку дрона ВСУ на журналистов Первого канала в Суджанском районе Курской области, найдут и привлекут к ответственности.
Об этом в своем телеграм-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также отметила, что украинские боевики всячески пытаются скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и преступлениях против мирных граждан.
Дипломат обратилась к международным организациям, таким как ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, отреагировать на этот теракт.
Ранее Захарова рассказала об осуждении военного присутствия РФ в Сирии с новыми властями страны.