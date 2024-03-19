Захарова: власти Франции снова отказались от своих граждан, отрицая вмешательство в СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на очередное заявление Франции о том, что на Украине нет французских военных.

О присутствии французских военных в зоне СВО известно давно. Однако Франция никогда этого не признает. Тем временем глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что скоро на стороне Украины появится не менее двух тысяч человек. Он также отмечал, что на Украине есть боевые французы.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?», — иронично отметила Мария Захарова.

Во Франции ответили коротко: данные СВР РФ не соответствуют действительности. Однако по какой-то причине во время спецоперации наемники из Франции находятся, причем в достаточно большом количестве. По последним данным Минобороны России, было уничтожено 147 из 356 французских наемников. Были там и другие представители европейских стран.

Ранее сообщалось, что во Франции опровергли информацию об отправке военных на Украину.