В французском Минобороны прокомментировали данные о том, что собираются отправлять на Украину войска. Об этом пишет РИА Новости вечером во вторник, 19 марта.

Так, ранее мы сообщали о том, что директор СВР Сергей Нарышкин сообщил о предварительных данных по отправке французами своих военных (иными словами – дополнительного контингента в составе двух тысяч человек) сражаться на Украину. Он уточнял, что власти не хотят понимать чаяния народа.

В Министерстве обороны Франции сообщили, что никакой дополнительный контингент на Украину отправлять не собираются. Ведомство уточнило в социальных сетях, что это оказалось «массовой систематической дезинформацией России».