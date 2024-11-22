Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обрушилась с критикой на Эстонию в связи с ее намерениями закрыть 13 из 38 эстонских посольств.

Как ранее стало известно, правительство Эстонии планирует закрыть посольства в целях экономии бюджетных средств. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, такое закрытие не приведет к значительной экономии, но может вызвать имиджевые потери для страны.

В своем телеграм-канале Захарова назвала эти заявления абсурдными, отметив, что у Эстонии есть деньги для финансирования Украины, а на содержание собственных дипломатических представительств денег нет.

«Культурная идентичность размылась в мутных водах либеральных ценностей. Перспектив для налаживания устойчивых торгово-экономических связей не просматривается в принципе», — отметила Захарова.

Она предложила Эстонии обратиться за финансированием своих посольств к НАТО, добавив, что их единственная функция заключается в пропаганде установок альянса.

Захарова также критиковала внешнюю политику Эстонии, утверждая, что она сведена к выполнению указаний из Брюсселя и Вашингтона.

Эстония, как и другие западные страны, активно оказывает поддержку Украине с начала специальной военной операции (СВО). Российская сторона не раз высказывалась против таких мер со стороны западных стран, отмечая, что такие шаги приводят только к эскалации конфликта. Призывы Москвы прекратить бесконтрольную передачу Киеву оружия и боеприпасов не были услышаны.

Ранее Захарова сравнила заявление Владимира Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребенка.