Захарова высказалась о новых тарифах США на импорт

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес правительства США из-за введения пошлин на импорт товаров.

По словам Захаровой, действия Вашингтона представляют собой попытку «выбить преференции» и игнорировать международные торговые обязательства. Ее слова приводит ТАСС.

«Они [США] предпочли односторонний тарифный протекционизм, именно за счет этого протекционизма они, видимо, и рассчитывают улучшить условия доступа американских компаний на внешние рынки», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД отметила, что РФ в условиях такого торгового фона как один из крупнейших экспортеров и активный участник многосторонней торговой системы остается приверженной принципам честных и открытых торговых отношений.

Захарова отметила необходимость соблюдения одинаковых правил для всех участников торговли, чтобы предотвратить злоупотребления и несправедливую конкуренцию.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала дело главы Гагаузии Евгении Гуцул.