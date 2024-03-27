Захарова высказалась о смене реакции Запада на произошедшее в «Крокусе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на теракт в «Крокус Сити Холле».

По ее мнению, Запад поменял свою реакцию на трагедию в Подмосковье для того, чтобы «не остаться за бортом». Так Захарова высказалась в эфире радио Sputnik.

«Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство [МИД России], и они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед», — отметила Захарова.

Кроме того, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, люди по всему миру сочувствуют жертвам и пострадавшим трагедии. Именно мировое большинство, считает Захарова, не оставило западным лидерам шанса на то, чтобы не поменять реакцию с «сумасшедшей» на нормальную.

Ранее Захарова высказалась о реакции США на трагедию в «Крокус Сити Холле». По ее словам, позиция Вашингтона в связи с этой трагедией является ангажированной, поскольку американцы пытаются исключить причастность Киева к ней.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь по безоружным. Кроме того, они подожгли концертный зал, в результате чего он полностью выгорел. На данный момент известно о 139 погибших в результате теракта.