Захарова высказалась о сносе памятников советским воинам на Западе

Захарова выступила на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня», где проходил круглый стол на тему: «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам».

Она заявила, что страны Балтики, Украина и Польша руководствуются решениями Европейского союза (ЕС) и НАТО при сносе монументов. Слова Захаровой приводят РИА Новости.

«Но самое главное, на чем основана безнаказанность этой политики, это поддержка со стороны ЕСовского и натовского Брюсселя. Цели понятны, они и не скрываются: сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу», – отметила официальный представитель российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что министерство охотно поддерживает решения по увековечению памяти павших воинов Красной армии в других странах.

Так называемая политика «декоммунизации» на Украине продолжается с 2014 гожа. Украинские власти принимают решения о сносе памятников, связанных с советской и российской культурой, в разных регионах страны. Ранее в Одессе демонтировали памятник основательнице города Екатерина Великой, а в Киеве демонтировали герб СССР на монументальной скульптуре «Родина-Мать».

Ранее мы сообщали, что в Польше и Чехии снесли более пятисот памятников советским воинам. По информации врио директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, в польском государстве уничтожили 481 монументов. 28 памятников в Чехии также были демонтированы, еще 22 – изменены.