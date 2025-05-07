Двусторонние отношения между Москвой и Берлином почти полностью разрушены, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это связано с процессом формирования в ФРГ нового правительства.

В перспективе, отметила дипломат, отношения России и Германии не улучшатся, так как германские политики продолжают делать воинственно-русофобские заявления.

Ухудшить их уже тоже нельзя, так как «благодаря» усилиям правительства Олафа Шольца они полностью разрушены, заключила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что Захарова сравнила Украину с осемененной коровой. Дело в том, что Незалежная цинично и грубо была использована бывшим главой Штатов и его гоп-компанией, в том числе ради личного обогащения, пояснила официальный представитель МИД России.