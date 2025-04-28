Штаты во времена администрации президента Джо Байдена цинично воспользовались Украиной так, как коровой из анекдота. При этом американцы сразу готовили ее к убою, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала высказывание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего о том, что Киев уже не может полагаться на США и обязан «надеяться только на себя».

По ее словам, данная ситуация напомнили анекдот про корову «которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: „А поцеловать?“. Официальный представитель МИД России заявила о том, что Украина цинично и грубо была использована бывшим главой Штатов и его гоп-компанией, в том числе ради личного обогащения.

«Вот с них и надо спрашивать. В отличие от той коровы, Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой», — написала Захарова.

Она также заявила, что нынешнее положение Украины должно стать примером для государств, которые будут верить обещаниям политиков Запада и таким образом лишаться своих независимости и достоинства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, к каким печальным последствиям может привести вступление Украины в Евросоюз.