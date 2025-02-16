Захарова высмеяла главу МИД Эстонии Цахкне, призвавшего загнать в угол Путина

В своем телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с присущим ей остроумием ответила на провокационное заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который накануне призвал «загнать в угол» президента Владимира Путина. По мнению дипломата, это превосходная возможность для маневра.

«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — сыронизировала Захарова.

Ранее Мария Захарова раскритиковала главу евродипломатии Каю Каллас из-за слов о ВСУ и мирных жителях России. Последняя накануне заявила, будто от атак ВСУ не гибнут мирные жители России, и отрицала, что украинские войска идут на преступления на чужой территории. Слова вызвали бурную реакцию у российской стороны, включая и Марию Захарову. Она сравнила Каллас с предшественником Боррелем, отметив, что глава евродипломатии даже переплюнула своего коллегу.