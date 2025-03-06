Захарова высмеяла, как Зеленский и Макрон меряются армиями

Президент Франции Эммануэль Макрон и главарь киевского режима Владимир Зеленский, похоже, нашли новое увлечение себе. Теперь они соревнуются, у кого больше армия. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Теперь оказалось, что „самая мощная“ армия в Европе у Эманнуэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — сыронизировала дипломат.

Захарова также высказала свое мнение о решении Франции назначить нового посла в России. По её словам, слова Макрона о том, что мир в Европе не является главной целью, а Россия должна быть «успокоена», на этом фоне кажутся странными.

Ранее сообщалось, что Макрон выступил с резонансным заявлением, назвав стратегической ошибкой изначальный отказ Европы от возможности размещения войск на территории Украины.

По мнению французского лидера, главный просчет европейской политики заключался в категоричной позиции «никаких войск никогда на украинской земле». При этом Макрон отметил, что Европа традиционно руководствовалась принципом избегания эскалации конфликта, что входило в противоречие с возможным военным участием.