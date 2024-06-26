Захарова заявила, что Григорян унизил свой народ заявлением о Нагорном Карабахе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.
Григорян утверждал, что Россия якобы «передала» Нагорный Карабах Азербайджану, что вызвало негодование со стороны Захаровой.
Напомним, что ранее Григорян заявил, что Россия якобы дала согласие на переход Нагорного Карабаха к Азербайджану. Она подчеркнула, что армянский народ исторически проливал кровь за эти территории, и заявление Григоряна оскорбляет историческую память и чувства армян.
Захарова назвала заявление Григоряна циничным и подчеркнула, что оно обесценивает память о подвигах армян. Она также выразила мнение, что Григорян действует под влиянием «извне» и назвала его «политиком-временщиком».
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