Захарова заявила, что «партнеры» Украины обсуждают ее разделение

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что союзники Украины обсуждают возможность ее деления. Об этом она сообщила на брифинге в среду, 13 марта. Слова Захаровой приводят РИА Новости.

«Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что еще одним доказательством того, что НАТО намерено поделить Украину между собой, является неготовность принять ее в свой состав. Захарова считает, что на такой шаг альянс не готов, потому что в этом случае придется признать целостность Украины.

Захарова уверена, что страны НАТО готовы захватить и поделить Украину между собой. В ближайшее время, считает политик, начнется моральная подготовка украинцев к этому шагу.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности выполнить соглашения в рамках так называемой коалиции, которая позволяет ВСУ наносить удары вглубь России оружием дальнего и среднего действия.

Ранее президент России Владимир Зеленский в интервью журналисту Владимиру Кисилеву заявил, что Польша намерена отобрать у Украины территории, которые отошли ей в советское время.

Захарова также прокомментировала заявления главы ЦРУ о помощи, которую необходимо оказать Киеву для того, чтобы ВСУ смогли ударить по Крыму и Черноморскому флоту.