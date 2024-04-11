Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз планирует контрнаступление, однако эти идеи приведут к большому кровопролитию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном блоге.

Захарова нашла три причины, по которым Зеленский начал активно продвигать в массы информацию о готовящемся контрнаступлении. Во-первых, украинский президент хочет постоянно напоминать о себе миру, во-вторых — это, как считает политик, помогает получать поддержку Запада. Подобная демонстрация делает «поддерживает жизнь» проекта Джо Байдена по украинскому кризису.

«К чему это все может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев», — написала Захарова.

Третьей причиной Захарова считает бесконечное желание Зеленского подыгрывать Белому дому. Сейчас это особенно важно в рамках предвыборной кампании Байдена.

Напомним, недавно на Украине ударили по Трипольской ТЭЦ. По словам бывшего депутата Рады, это может привести к критическим последствиям.

Ранее американский президент назвал условие, при котором закончится конфликт на Украине.