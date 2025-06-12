Германия официально отказала Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев однозначно заявил об отказе Берлина передавать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает УНИАН.

На прямой вопрос журналистов глава немецкого оборонного ведомства ответил, что ФРГ не рассматривает отправку крылатых ракет Taurus на Украину. Он категорично ответил журналисту на вопрос о поставках.

«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!», — заявил Писториус.

В ходе переговоров с Владимиром Зеленским стороны сосредоточились на других аспектах военной помощи. Украинский президент сообщил о согласовании трехлетнего плана поставок немецких систем ПВО IRIS-T. Это подтверждает стратегический характер сотрудничества, но без включения в него самых современных ракетных систем.

Германия остается вторым после США поставщиком вооружений для Украины, выделив на поддержку Киева свыше 40 млрд евро с начала конфликта. Однако Берлин продолжает соблюдать определенные красные линии в поставках вооружений, к которым относятся и высокоточные ракеты Taurus с дальностью поражения до 500 км. Считалось, что именно эти ракеты ВСУ могли бы использовать для ударов вглубь России, что втянуло бы ФРГ в конфликт.