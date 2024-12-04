Запад уже приступил к подготовке к тому, чтобы обвинить украинский народ в совершении тех преступлений, которые он сделал сам. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства внутренних дел РФ. Ее слова привела «Лента.ру».

Захарова оценила слова бывшего генсека НАТО Столтенберга о временных территориальных уступках Киева взамен на включение режима прекращения огня. Она убеждена в том, что западные государства стали готовить почву для «переваливания» всей вины на Украину и Зеленского.

«Дойдет до того, что они обвинят весь украинский народ в своих же безумствах и преступлениях, а также в своей преступной философии», — указала дипломат.

По ее мнению, именно Запад рассуждает о необходимости стратегического поражения России. Сейчас в Америке говорят о необходимости всеобщей мобилизации украинцев, тем самым толкая детей и стариков на смерть.

Ранее Захарова обвинила Киев в том, что он продолжает саботировать процесс обмена пленными. Украинские власти отказались от тех сограждан, которые были пленены. Они уходят от конкретной работы в данной сфере, вместо этого делая громкие заявления на внешнеполитической арене.