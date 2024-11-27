Захарова: Запад пытается исказить восприятие атаки «Орешника»

На Западе пытаются исказить информацию, связанную с применением Россией своей новейшей системы «Орешник». Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Она высказала свое мнение в эфире радио «Спутник».

Захарова заявила, что некоторые политики впали в панику после применения российскими войсками «Орешника». Другие же стали искажать информацию, пытаясь все представить как агрессию со стороны РФ.

«Искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — указала она.

Дипломат добавила, что в действительности Россия стремилась донести до Запада мысль, что с ней не получится сделать ничего из того, что обещают за рубежом.

Ранее Захарова пообещала дать комментарий по поводу закрытия властями ФРГ немецкого бюро Первого канала. Она сообщила, что анонсирует ответные меры в отношении Германии.