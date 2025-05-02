Такие действия она назвала кощунственным надругательством над памятью.

Киев проводит эксгумацию экскаваторами, лопатами, лишь бы сделать так, чтобы только не допустить людей с венками, цветами, стихами, чтобы проведение памятных мероприятий было невозможным, отметила она.

«<…> Лишь бы только продемонстрировать этому самому Западу свою верноподданническую сущность, отмежевания от на самом деле истинной исторической памяти», — констатировала Захарова.

Ранее сообщалось о том, что политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая из-за Трампа.