Захарова жестко отреагировала на эксгумацию захоронений советских солдат на Украине
Захарова: эксгумация советских солдат – свидетельство античеловеческой сущности
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Эксгумация захоронений советских солдат мемориального комплекса «Холм Славы» доказывает античеловеческую сущность киевского режима, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Такие действия она назвала кощунственным надругательством над памятью.
Киев проводит эксгумацию экскаваторами, лопатами, лишь бы сделать так, чтобы только не допустить людей с венками, цветами, стихами, чтобы проведение памятных мероприятий было невозможным, отметила она.
«<…> Лишь бы только продемонстрировать этому самому Западу свою верноподданническую сущность, отмежевания от на самом деле истинной исторической памяти», — констатировала Захарова.
Ранее сообщалось о том, что политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая из-за Трампа.