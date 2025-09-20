В интервью дипломат заявила, что за всеми решениями экс-главы украинского государства стоит его близкий человек с интересным прошлым.

«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена. Родители ее — остарбайтеры», — заявила Захарова.

Захарова пояснила, что родные Чумаченко были славянами, вывезенными на принудительные работы в Третий рейх в рамках нацистской кампании, предполагавшей либо использование славян как рабочей силы, либо их уничтожение. После войны семья перебралась в США, где присоединилась к кругам украинских националистов.

Напомним, что Ющенко призвал Киев не останавливаться на восстановлении границ 1991 года и заявил о необходимости «идти на Москву», назвав Украину «бронежилетом Европы». Комментарий российского дипломата прозвучал в ответ на эту провокационную риторику.

Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на наличие у Умерова недвижимости в США.