Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад не может позволить России победить в украинском конфликте вызвало обсуждение среди французских интернет-пользователей.

Слова Макрона активно обсуждают подписчики YouTube-канала AFP. Один из них заявил, что президент некомпетентен, что вызывает сожаление.

«Мы поняли, что нам придется еще раз вынуть чековую книжку, чтобы дать немного денег вашим друзьям и приятелям», – отметил другой пользователь.

Другой подписчик заверил, что после таких заявлений Макрона президент России Владимир Путин просто смеется.

«Макрон дискредитировал нас перед нашими партнерами, благодаря ему мы посмешище всего мира», – считает еще один подписчик.

С начала специальной военной операции РФ на Украины западные страны, в частности государства Европейского союза (ЕС), среди которых оказалась и Франция, начали активно поддерживать Киев. Запад выделяет на нужды ВСУ средства, оружие и боеприпасы.

Западная пресса в последнее время все чаще пишет о том, что партнеры Украины устали от конфликта. Это связывают и с обострением ситуации на Ближнем Востоке, и с неудачами украинского контрнаступления.