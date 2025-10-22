В Риме профессор Алессандро Орсини выразил тревогу по поводу позиции Дональда Трампа в отношении Украины. В интервью газете Il Fatto Quotidiano он заявил, что американский лидер отказал Владимиру Зеленскому в военной помощи, чтобы сохранить диалог с Москвой, сообщает РИА Новости .

Орсини подчеркнул, что Трамп критически относится к активной роли США в украинском конфликте. Он предположил, что Трамп предпочел бы наблюдать за ослаблением позиций Зеленского, вместо того чтобы отправлять американских солдат на фронт.

Эксперт отметил, что Трамп осознает неблагоприятное положение Украины на фронте и постепенно отдаляется от Зеленского. Это вызывает беспокойство в Киеве, по словам Орсини.

«Украина обречена, и именно Трамп просит Путина о перемирии, в то время как Зеленский умоляет его о помощи», — подытожил профессор.

