Заявление Зеленского о Беларуси в Вильнюсе: политолог видит в этом попытку угодить Литве на фоне ее деградации

Во время визита в Литву Владимир Зеленский неожиданно посвятил значительную часть своей речи критике политической системы Беларуси, обратившись к белорусам с призывом к «свободной Европе». Однако, по мнению эксперта, это выступление было адресовано не столько Минску, сколько Вильнюсу, и продиктовано более глубокими причинами, чем кажется на первый взгляд. Как считает исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич, выбор места для подобного заявления не случаен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Литва, по его словам, последние годы демонстрирует «перманентный кризис» — политический, парламентский и правительственный, что отвлекает государство от реального развития. На этом фоне, по оценке эксперта, ситуация в Беларуси стала не просто стабильнее, но и по многим параметрам лучше. Межевич указывает на несколько ключевых аспектов: Беларусь тратит на оборону существенно меньшую долю бюджета, чем милитаризированная Литва, имеет собственную военную промышленность и, что особенно важно, решила энергетический вопрос, построив Островецкую АЭС, которая делает электроэнергию значительно дешевле.

Сравнивая траектории двух стран, эксперт делает жесткий вывод: Литва за три десятилетия прошла путь от одной из самых богатых республик СССР до государства, из которого уехал каждый третий трудоспособный житель. Ее экономика, по его мнению, уже деградировала, как и украинская. Таким образом, заявление Зеленского выглядит как попытка понравиться литовскому политикуму, который исторически настроен против Беларуси, путем поддержки его нарратива. При этом, как отмечает Межевич, реальные попытки Запада изменить власть в Минске провалились, а Беларусь сегодня живет «оглушительно лучше» не только Украины и Литвы, но и обгоняет по некоторым показателям даже Польшу, где, по его словам, ситуация также ухудшилась.

По его мнению, фактически, речь Зеленского — это политический жест в сторону спонсоров, который лишь подчеркивает, насколько, по мнению аналитика, изменился баланс сил и благополучия в регионе не в пользу его авторов.

Ранее Лукашенко предупредил Зеленского о риске потери власти.