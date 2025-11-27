Евросоюз и страны НАТО целенаправленно готовятся к прямому вооруженному столкновению с Россией. По оценке замглавы МИД РФ Александра Грушко, Запад перестраивает свою экономику, логистику и даже общественное сознание для реализации этого сценария.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сделал жесткое заявление, обвинив Евросоюз и Североатлантический альянс в откровенной подготовке к войне. По его словам, вся политика военного строительства Запада сейчас подчинена одной цели — готовности к прямому конфликту с Москвой. Это касается не только армии, но и масштабной перестройки экономики, транспортной инфраструктуры и логистических систем.

Грушко подчеркнул, что отношения между Россией и ЕС находятся в состоянии глубочайшего кризиса. Он обвинил западные страны в целенаправленной демонизации России, чтобы убедить свои народы в неизбежности военного столкновения. Как утверждает дипломат, в общественное сознание европейцев внедряется тезис, что конфликт станет реальностью, если России не нанести стратегическое поражение на украинском направлении.

