Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети высмеял заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась воспользоваться зависимостью Евросоюза от газа.

Вот почему ЕС уже 17-й раз вводит антироссийские санкции, а также решил отказаться от российского газа, разрушить экономики своих стран, взорвать трубопровод, способствовать сближению Москвы и Пекина и обеспечить России рост на 4,5%, иронично отметил он.

Напомним, в четверг глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что через две недели представит свой план поэтапного полного отказа Евросоюза от российских энергетических источников.

Ранее Евросоюз предупредил США, что откажется признать Крым принадлежащим России.