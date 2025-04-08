«Закончатся в любой момент»: США дали сигнал Зеленскому
Зеленского сравнили с гроссмейстером, сидящим на чужих деньгах
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Украинские чиновники могут лишиться зарплат, пенсий и льгот, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Так он интерпретировал слова министра финансов США Скотта Бессента.
По мнению Дубинского, он намекнул украинской бюрократии, что все их выплаты — это американские деньги, и они в любой момент могут закончиться.
Зеленскому, отметил парламентарий, приходится тратить много сил на то, чтобы убедить свое окружение и весь госаппарат в том, что Украина поддерживает хорошие отношения с США.
«Зеленский продолжает играть в гроссмейстера, сидя на чужих деньгах и чужом терпении», — заключил Дубинский.
Ранее сообщалось о том, что Дубинский призвал Зеленского готовиться к удару со стороны США.