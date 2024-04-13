Законопроект о помощи США Украине может появиться уже на следующей неделе

Конгресс Соединенных Штатов на следующей неделе хочет представить проект дополнительного финансирования национальной безопасности. В него включат и выделение помощи Киеву, об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, она написала об этом в социальной сети Х.

Политик указала, что у спикера нижней палаты парламента Джонсона был вариант выделить помощь Израилю отдельным пакетом, и вынести это на рассмотрение на этой неделе. Он пошел другим путем.

«Вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 миллиардами долларов Украине на следующей неделе», - написала она.

Грин считает, что таким шагом Джонсон хочет оказать давление на конгрессменов, чтобы они поддержали помощь израильтянам параллельно финансированию правительства Украины.

Ранее Байден заявил, что боевые действия на Украине завершатся сразу же после того, как Америка выделит помощь Киеву. При этом он не стал говорить ничего по поводу плану урегулирования конфликта.