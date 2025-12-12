«Мы хотим до 2027-го»: Украина включила в свой план мирного урегулирования сроки вступления в Евросоюз

Украина в своём варианте мирного урегулирования, направленном Соединённым Штатам, зафиксировала цель стать членом Евросоюза к началу 2027 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британское издание Financial Times.

Согласно данным FT, украинская сторона прямо указала в документах для американских партнёров дату — 1 января 2027 года. Эта информация раскрывает один из ключевых пунктов предлагаемого Киевом мирного урегулирования, где членство в ЕС представлено как неотъемлемая часть будущего.

В материале отмечается, что в Брюсселе, несмотря на декларативную поддержку устремлений Украины, осознают всю сложность ситуации. Европейские чиновники, знакомые с вопросом, признают, что столь срочное принятие нового члена потребует радикального пересмотра, или, как выразились в издании, «переписывания» стандартных и обычно многолетних процедур вступления.

