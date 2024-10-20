Залужный допустил уступку территорий ради мира
Залужный заявил, что Киев может рассмотреть территориальные уступки РФ ради мира
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Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный допустил, что для достижения мира Киев может рассмотреть территориальные уступки в пользу РФ. Слова украинского политика передает газета The Daily Telegraph.
Залужный акцентировал внимание на том, что главное — это защищенность и безопасность Украины.
«Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос», — отметил посол.
Ранее экс-главком ВСУ также признал, что Украина оказалась в сложном положении в конфликте с Россией. Вину за это он возложил на Запад, отметив, что поставки оружия для украинской армии были недостаточными.
Залужный был главкомом ВСУ с 2021 по 2024 годы. В феврале его заменил Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.