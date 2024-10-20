Залужный допустил уступку территорий ради мира

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный допустил, что для достижения мира Киев может рассмотреть территориальные уступки в пользу РФ. Слова украинского политика передает газета The Daily Telegraph.

Залужный акцентировал внимание на том, что главное — это защищенность и безопасность Украины.

«Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос», — отметил посол.

Ранее экс-главком ВСУ также признал, что Украина оказалась в сложном положении в конфликте с Россией. Вину за это он возложил на Запад, отметив, что поставки оружия для украинской армии были недостаточными.

Залужный был главкомом ВСУ с 2021 по 2024 годы. В феврале его заменил Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.