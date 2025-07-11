Залужный предложил США передать Украине подлежащие списанию ракеты Hellfire

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный высказал мнение о том, что Украина могла бы воспользоваться устаревшими ракетами США, которые подлежат списанию. Это, по его словам, способствовало бы не только укреплению обороноспособности Украины, но и позволило бы Вашингтону сократить затраты на их утилизацию.

Залужный указал, что в распоряжении США имеются большие запасы устаревших ракет, передача которых Украине могла бы оказаться успешным шагом. Он отметил в своей статье для «Украинской правды, что к концу 2023 года в США было создано более 170 тыс. ракет Hellfire разных модификаций.

Многие из этих боеприпасов были изготовлены в период с 1998 по 2018 год, а их срок службы, как правило, составляет от 20 до 25 лет, после чего они должны быть официально списаны или утилизированы.

Также Залужный добавил, что ракеты Hellfire могут стать устаревшими и с технологической точки зрения в ближайшем будущем, так как США перешли на новый тип ракет JAGM, которые должны полностью заменить Hellfire.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые за второй президентский срок отправит оружие Украине.