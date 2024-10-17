Залужный предупредил о возможной мобилизации украинских женщин

На Украине могут объявить мобилизацию женщин, если потребуется спасти Европу от войны. Такое заявление сделал бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный в ходе выступления в Chatham House, сообщает «Инсайдер UA».

Однако, подчеркнул он, нельзя допустить войны в Европе, как это было в 1939 году.

Также Залужный прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского. Он отметил, что украинский президент все делает правильно, предлагая данный документ, так как «Киеву нужна сила».

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года.

Закон об ужесточении мобилизационных мероприятий был подписан Зеленским и вступил в силу 18 мая. В украинских СМИ уже не раз упоминалось о возможной мобилизации женщин, но пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось о том, что в США предложили Киеву вывести войска из Курской области.