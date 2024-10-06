Залужный призвал беречь от мобилизации украинцев младше 25 лет

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал отказаться от мобилизации молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает «Страна».

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал отказаться от мобилизации молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает «Страна».

Свою позицию он объяснил тем, что украинцев этого возраста нужно максимально беречь.

Залужный отметил, что всегда выступал против того, чтобы мобилизация распространялась на граждан моложе 25 лет.

«Нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет», - подчеркнул он.

Привлекать молодое поколение к военным действиям необходимо лишь в «крайнем случае», добавил он.

Ранее американский разведчик заявил о том, что замешанные в коррупционных схемах украинские генералы могут убежать за пределы страны, оставив своих подчиненных на передовой на произвол судьбы.