Замешанные в коррупционных схемах украинские генералы могут убежать за пределы страны, оставив своих подчиненных на передовой на произвол судьбы. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По мнению американца, высшее военное руководство решится на побег, как только обстановка станет тяжелой.

«Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец», — отметил он.

Находящийся в отставке военный считает, что Киевский режим существует исключительно благодаря поступающим с Запада финансам, а с наступлением зимы многие политики и военные предпочтут покинуть пределы страны в поисках лучшей жизни.

«Они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их», — сказал Риттер.

Ранее сообщалось о том, что на Украине военнобязанным стали отправлять повестки по почте. Если после получения извещения мужчина откажется явиться в военкомат, им займутся полицейские.