Залужный раскрыл местоположение штаба операций Украины и западных союзников

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что штаб операций, в котором осуществляется взаимодействие между Украиной и западными союзниками в борьбе против России, расположен в немецком городе Висбаден. Об этом говорится в публикации издания «Страна.ua».

По словам Залужного, штаб в Висбадене играет ключевую роль в планировании операций и организации военных учений, а также в формировании потребностей для украинских вооруженных сил.

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — сказал он.

Известно, что американские военные предоставляют ВСУ разведывательную информацию о расположении российских войск. По словам Залужного, штаб стал центром координации всех ударов, осуществляемых с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что все операции по передаче разведданных и координации ударов ВСУ осуществлялись на базе в Висбадене благодаря работе американских военных.

Отмечалось, что ВМС США получили разрешение координировать операции у побережья Крыма, из-за чего ВСУ несколько раз предпринимали попытки атаковать корабли в Севастополе и не только. В 2024 году с указанной базы американские военные начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов по другим регионам РФ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борис Береза сообщил, что СБУ пытались задержать экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.