Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на американскую журналистку.

По ее словам, в штаб-квартире Залужного, который после отставки с поста главкома стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании, собраны люди из его команды. Сам офис находится в Лондоне.

В июле в Службе внешней разведки России (СВР) сообщали, что США и Великобритания провели тайную встречу в Альпах с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой было принято решение о смене политического руководства Украины.

По данным СВР, встреча, которая проходила при участии главы офиса президента Украины Андрея Ермака и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова*, была посвящена вопросам смещения Владимира Зеленского. Отмечалось, что участники встречи договорились о выдвижении Залужного на пост президента Украины.

Российские источники сообщили, что оба украинских представителя согласились с предложением западных партнеров и заручились возможностью сохранения своих должностей при новом руководстве.

Ранее помощник президента Владимир Мединский обратил внимание на любопытную деталь, связанную с картографическим изображением Украины на фотографии из Овального кабинета.

* В России внесен в перечень террористов и экстремистов.