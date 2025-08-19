Помощник президента России и глава российского делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский обратил внимание на любопытную деталь, связанную с картографическим изображением Украины на фотографии из Овального кабинета.

Ранее британские СМИ опубликовали фотографию, на которой украинская территория наполовину выделена красным — этот цвет означал подконтрольные РФ области. Эту карту президент США Дональд Трамп показал главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты», — отметил Мединский.

В понедельник, 18 августа, глава Белого дома принял в Овальном кабинете Зеленского. Глава киевского режима впервые посетил это помещение после скандала в феврале, когда Трамп публично отчитал его и обвинил в развязывании третьей мировой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым никогда не отойдет Украине.