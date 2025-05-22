Залужный высказался о вероятности для Украины вернуться к желаемым границам

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, высказал скептическое мнение о перспективах возвращения страны к границам 1991 или 2022 годов. Его рассуждения приводит агентство «РБК-Украина».

Заявление Залужного о границах Украины прозвучало во время выступления на форуме в Киеве. По его мнению, Киев уже не сможет вернуть желаемые территориальные переделы, а также утраченные земли.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — высказался Залужный.

Отметим, что позиция России по территориальному вопросу остается неизменной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале 2025 года подчеркивал, что Крым, Донбасс и другие присоединенные к РФ регионы — «давно закрытые темы».

Ранее сообщалось, что Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной.