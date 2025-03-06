Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок, подрывая единство Запада и перекладывая вопросы безопасности на Европу.

В своем выступлении в британском Королевском институте международных отношений («Чатем-Хаус») посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил обеспокоенность действиями США на международной арене. По его мнению, Соединенные Штаты разрушают существующий мировой порядок, ставя под сомнение единство западного мира. Об этом пишет The Times.

Залужный отметил, что Вашингтон стремится передать вопросы безопасности на откуп Европе, исключая собственное участие. Он подчеркнул, что такая политика может привести к ослаблению НАТО и создать угрозу прямого конфликта России с европейскими странами.

Заявление Залужного прозвучало на фоне недавнего обострения отношений между Украиной и США. После напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, США приостановили военную помощь Киеву и прекратили предоставление разведывательных данных, необходимых для оборонных операций.

Валерий Залужный, занимающий пост посла в Великобритании, продолжает активно участвовать в политической жизни Украины. По данным опросов, он является одним из лидеров общественного мнения и рассматривается как потенциальный кандидат на предстоящих президентских выборах.

Ранее стало известно о том, что с сайта Белого дома пропал договор по безопасности с Украиной.