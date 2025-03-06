С сайта Белого дома пропал договор по безопасности с Украиной

С официального сайта Белого дома был удален 10-летний договор по безопасности с Украиной, который был подписан прошедшим летом. При попытке перехода на данную страницу появляется ошибка «404».

Обязательство было подписано президентом Джо Байденом и ратификации от Конгресса оно не требовало. По этой причине документ мог быть отменен решением президента Соединенных Штатов Америки. На данный момент официальных сведений об ликвидации ранее достигнутой договоренности, не поступало.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп после слов Владимира Зеленского не стал отменять решение о приостановке военной помощи Украине.