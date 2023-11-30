«Замены Киссинджеру нет»: выяснилось, какое влияние на мировую политику оказал бывший госсекретарь США

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его смертью. Он назвал Киссинджера выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным деятелем. Об этом сообщает ТАСС.

Политолог Вадим Сипров рассказал, какое влияние оказал Киссинджер на мировую политику.

Политик от дьявола

Эксперт отметил, что бывший госсекретарь США обладал «поистине дьявольскими способностями политического конструктора и коммуникатора».

«В семидесятые годы прошлого века он выстроил на развалинах прежней колониальной системы пресловутый однополярный мир, уничтожив социалистический проект, который конкурировал с капиталистической системой», — поделился своим взглядом Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник напомнил, что в мае этого года журнал «The Nation» опубликовал карикатуру к столетнему юбилею Киссинджера.

«Карикатуру с праздничным тортом, покрытым глазурью из крови и огромным списком стран, где по планам политика был насажден миропорядок по-американски. Генри Киссинджер рассорил СССР и Китай, а после выстроил конфигурацию отношений США и КНР», — пояснил политолог.

По словам Сипрова, самое масштабное достижение экс-госсекретаря США — это идея о снижении международной напряженности.

«Киссинджер ловко продал эту идею советскому руководству. Ложный курс привел СССР к горбачевскому одностороннему разоружению, развалу Организации Варшавского договора, краху социалистической системы и уничтожению СССР», — подчеркнул эксперт.

Человек практического ума

Будучи уже глубоким стариком, Киссинджер оставался в строю и продолжал влиять на глобальные процессы, считает политолог.

Фото: [ Валерий Мельников//©РИА Новости ]

«Западное управление лишилось носителя сугубо практического ума, человека, способного планировать на многие десятилетия вперед и договариваться практически со всеми мировыми лидерами. Именно он предложил заморозить украинский конфликт по корейскому сценарию», — напомнил собеседник.

Сипров отметил, что именно Генри Киссинджер уговорил председателя КНР Си Цзиньпина поставить на паузу конфликт вокруг Тайваня, что позволило Соединенным Штатам выиграть время.

«На Западе замены осторожному и расчетливому Киссинджеру нет, поэтому возрастают риски скатывания мира в катастрофу. С другой стороны, появились возможности для России и Китая, ведь больше не будет человека, который умел так технично вставлять палки в колеса», — заключил эксперт.

Генри Киссинджер умер 29 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма. Причины смерти пока не уточняются.

Согласно сообщениям СМИ, Киссинджер будет похоронен в ближайшее время на частной семейной церемонии. Позднее состоится поминальная служба в Нью-Йорке.

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