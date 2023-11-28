Марианна Буданова, супруга главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, оказалась на больничной койке после отправления тяжелыми металлами, которые не используются в быту, сообщают СМИ. Возникла версия, что планировалось покушение на самого Буданова.

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, кто стоит за отравлением Марианны Будановой, а также объяснил, какие процессы сейчас разворачиваются в высших эшелонах власти Украины.

«Очевидно, что после этого отравления конфликт, грызня между главарями киевской хунты обострится. Внешне это преступление выглядит как месть за недавнее убийство одного из помощников главкома ВСУ. Естественно, подозрение падет на Залужного», — рассказал Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заокеанские кураторы, продолжил политолог, глава Пентагона Ллойд Остин и новоиспеченный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе своих недавних визитов в Киев приструнили ключевых игроков украинского «террариума единомышленников» и пытались заставить прекратить склоки.

«То есть, верх взяла линия, которую проводили США. Американцам нужно сохранить политическую стабильность в Киеве и не допустить развала фронта до президентских выборов. После 5 ноября следующего года — хоть трава не расти. Отравление тяжелыми металлами Марианны Будановой ставит крест на этом плане. Кстати, подобные яды не раз фигурировали в делах, где были замешаны спецслужбы Великобритании», — добавил Сипров.

По его мнению, текущие события отражают конфликт более высокого управленческого уровня.

«Происходит прямо как в украинской поговорке: лондонские и вашингтонские паны дерутся, а у их киевских холопов чубы трещат. «Англичанка» подложила свинью кандидату на второй президентский срок Джо Байдену. Прямо скажем, нам эти противоречия в стане геополитических противников выгодны. Хаотизация украинской элиты приближает развал ВСУ и победу России в СВО», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что конгрессвумен Грин назвала помощь Украине пощечиной американцам.