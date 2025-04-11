Заместитель украинского министра обороны Гаврилюк заявил об увольнении
Замминистра обороны Украины Гаврилюк: увольняюсь по собственному желанию
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Заместитель главы украинского Министерства обороны Иван Гаврилюк покидает свой пост по собственному желанию. Об этом военный сообщил изданию «Общественное. Новости».
Гаврилюк заявил, что уходит со своего поста, и делает это по собственному желанию. Он не стал никак комментировать этот поступок. Военный находился в этой должности почти полтора года. До этого депутаты Верховной рады говорили о том, что Гаврилюка уволят из Минобороны за то, что он попытался вскрыть в военном ведомстве коррупционные схемы.
Ранее эксперт Матвийчук поделился мнением, сколько смогут продержаться ВСУ без поддержки со стороны США. С его точки зрения, Киев постигнет крах через месяц-полтора после того, как Соединенные Штаты прекратят им поставлять вооружение, боеприпасы и разведывательные данные.