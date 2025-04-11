Гаврилюк заявил, что уходит со своего поста, и делает это по собственному желанию. Он не стал никак комментировать этот поступок. Военный находился в этой должности почти полтора года. До этого депутаты Верховной рады говорили о том, что Гаврилюка уволят из Минобороны за то, что он попытался вскрыть в военном ведомстве коррупционные схемы.

Ранее эксперт Матвийчук поделился мнением, сколько смогут продержаться ВСУ без поддержки со стороны США. С его точки зрения, Киев постигнет крах через месяц-полтора после того, как Соединенные Штаты прекратят им поставлять вооружение, боеприпасы и разведывательные данные.