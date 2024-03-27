Замглавы ФТС Ягодкину подозревают в превышении полномочий

Заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину заподозрили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. Отмечается, что арестовать чиновницу попросило следствие.

«В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны», — указано в карточке дела.

Отмечается, что Ягодкину подозревают в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям (статья 286 УК РФ). По этой статье грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщил источник РБК, речь идет о деле с начислением таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 годы. У сотрудников Следственного комитета РФ возникли вопросы к работе с кодами товарной номенклатуры. В указанный период Ягодкина имела отношение к Главному управлению федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

Сейчас Ягодкина задержана. По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов прибыли в кабинет чиновницы, где провели процедуру задержания.

В таможенных структура 46-летняя Ягодкина работает с 1997 года. В сентябре 2019-го года она заняла должность заместителя главы ФТС. Она является генерал-полковником таможенной службы, а также обладателем медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

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