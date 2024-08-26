В МИД Абхазии напомнили о ее спасении Россией

Замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава в годовщину признания Россией независимости страны заявил, что это решение было продиктовано мотивом защиты народа республики, сообщило РИА Новости.

В министерстве иностранных дел Абхазии напомнили, что 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии. На тот момент это решение стало ответом на агрессию Тбилиси против Цхинвала.

Сегодня Россия настаивает на независимости двух республик, объясняя это тем, что данное положение отражает текущие реалии. В Грузии независимость Южной Осетии и Абхазии так и не признали.

По словам Бигвавы, именно 16 лет назад Абхазии был дан импульс для развития ее как отдельной полноценной страны, которое в будущем приведет к признанию ее и другими государствами.

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