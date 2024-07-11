Россия не приемлет ультиматумов и поэтому не планирует присутствовать на новом саммите по Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель главы отечественного МИД Михаил Галузин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он указал на то, что в данный момент план киевского режима и его западных союзников заключается в том, чтобы «реабилитироваться» после провального «саммита мира» в Швейцарии. Галузин выразил мнение, что следующий саммит по Украине будет являться таким же мероприятием.

Собеседник агентства напомнил о том, что в этот раз западный мир и Украина «думают даже пригласить Россию» на собрание. Конкретное место саммита не определно, но это не имеет значения, добавил Гаузин. Он заявил, что главную роль в этом вопросе играет содержание, «с которым все предельно ясно».

Дипломат добавил, что российская сторона по-прежнему слышит одну и ту же риторику о тупиковой «формуле Зеленского» и наблюдает игнорирование остальных инициатив по решению кризиса Западом.

Российская сторона не приемлет подобных ультиматумов и в таких мероприятиях участвовать не будет, заверил он.

Ранее Североатлантический альянс призвал страны мира не оказывать помощи РФ.