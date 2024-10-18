Замглавы МИД Грушко раскритиковал заявления Польши о перехвате ракет
Фото: [pxhere.com]
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко резко отреагировал на заявление своего польского коллеги Радослава Сикорского о перехвате ракет США.
Российский дипломат счел их безответственными, сообщает РИА Новости.
Заместитель Сергея Лаврова подчеркнул, что Польша среди стран НАТО придерживается самой радикальной полиции, а ее руководство делает соответствующие заявления.
Напомним, Сикорский сказал, что задача базы ПРО США в Редзикове перехватывать не только иранские, но и российские ракеты, если они будут запущены в сторону Польши.
Ранее историк Дюков предложил признать геноцидом Волынскую резню на Западной Украине.