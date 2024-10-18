Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко резко отреагировал на заявление своего польского коллеги Радослава Сикорского о перехвате ракет США.

Российский дипломат счел их безответственными, сообщает РИА Новости.

Заместитель Сергея Лаврова подчеркнул, что Польша среди стран НАТО придерживается самой радикальной полиции, а ее руководство делает соответствующие заявления.

Напомним, Сикорский сказал, что задача базы ПРО США в Редзикове перехватывать не только иранские, но и российские ракеты, если они будут запущены в сторону Польши.

Ранее историк Дюков предложил признать геноцидом Волынскую резню на Западной Украине.