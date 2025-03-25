Замглавы МИД Польши официально признался в алкогольной зависимости

Заместитель министра иностранных дел Польши и вице-председатель партии «Левые» Анджей Шейна признался в алкогольной зависимости. Таким откровением он поделился в соцсети Х.

В своей публикации он заявил, что успешно прошел курс терапии и постепенно восстанавливает контроль над своим здоровьем.

«Благодаря поддержке моей семьи, друзей и особенно докторов […], а также команде терапевтов я вернул контроль над своим здоровьем. Я прошу прощения у всех, кого затронула моя проблема», — написал Шейна.

Эти откровения стали реакцией на недавнюю статью в издании Gazeta Wyborcza, в которой обсуждалось появление Шейна на рабочих мероприятиях в нетрезвом состоянии.

Анджей Шейна был назначен замглавы польского МИД 13 декабря 2023 года. На этой должности он курирует работу Министерства по вопросам Ближнего Востока и Африки.

Ранее российский актер Михаил Ефремов во время заседания суда по условно-досрочному освобождению (УДО) признался, что его главным врагом является алкоголь.