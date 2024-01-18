Замглавы МИД РФ Рябков пообещал зеркальный ответ России в случае конфискации активов на Западе

Если западные государства окончательно решат конфисковать российские активы, которые находятся в их распоряжении, то правительство РФ даст решительный ответ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его слова привело РИА Новости .

По его утверждению, идея ответных конкретных действий постепенно приобретает все более четкие контуры.

«Мы предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера», - сообщил Рябков.

Он также добавил, что говорить про конкретику ответных мер пока рано, поскольку Западу не надо давать никаких подсказок по поводу того, как его смогут ущемить. Это может навести противника на новые идеи, простимулировав его мыслительный процесс. Рябков подчеркнул, что не ожидает от западных стран никаких здравых шагов в данной сфере.

Ранее Сергей Рябков прокомментировал возможность избрания Дональда Трампа президентом США. По его словам, подобный вариант никак не улучшит взаимоотношения между РФ и Соединенными Штатами. Он считает, что нет никаких оснований верить в другой исход.