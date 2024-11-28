Замглавы МИД РФ Рябков: Россия добьется, чтобы США охватила дрожь от их действий на Украине

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что Россия добьется того, чтобы американцы почувствовали «дрожь и ужас» от последствий их участия в конфликте на Украине, передает РИА Новости.

По его мнению, раньше в Вашингтоне были бы серьезные сомнения относительно целесообразности эскалации ситуации в зоне конфликта, но сейчас такие размышления отсутствуют. Поэтому необходимо добиться того, чтобы их охватило чувство страха и ужаса, и именно на это нацелены текущие действия России, считает Рябков.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Рябков не исключил развертывания РСМД в АТР в ответ на действия США.